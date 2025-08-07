CRH: entouré après des trimestriels solides
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 13:45
Il a ainsi amélioré sa marge d'EBITDA ajusté de 0,7 point à 24,1% pour des revenus en progression de 6% à 10,2 milliards de dollars, 'soutenue par une demande sous-jacente favorable, des prix positifs et des contributions d'acquisitions'.
Le groupe irlandais resserre ses prévisions pour l'année 2025, tablant désormais sur un BPA de 5,49-5,72 dollars (et non plus de 5,34-5,80 dollars) et sur un EBITDA ajusté de 3,8-3,9 milliards (et non plus de 3,7-4,1 milliards).
CRH fait part en outre du lancement d'une nouvelle tranche trimestrielle de rachats d'actions pour 0,3 milliard de dollars, et d'un dividende trimestriel de 0,37 dollar par action, en hausse de 6% par rapport à l'année précédente.
Valeurs associées
|97,530 USD
|NYSE
|-0,37%
A lire aussi
-
Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation surprise au deuxième trimestre, un résultat rendu possible grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés avec le déploiement à l'international de HBO Max et aux succès tels que "Minecraft, le film", ... Lire la suite
-
par William Schomberg, David Milliken et Suban Abdulla La Banque d'Angleterre (BoE) a abaissé jeudi ses taux directeurs comme prévu, mais quatre de ses neuf responsables de la politique monétaire, inquiets d'une inflation élevée, ont opté pour une pause dans la ... Lire la suite
-
par David Lawder et Andrea Shalal Des droits de douane allant de 10% à 50% sont entrés en vigueur jeudi sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont les plus touchés comme la Suisse, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde ... Lire la suite
-
par Andrea Shalal Au premier abord, Donald Trump apparaît comme victorieux de la guerre commerciale mondiale qu'il a déclenchée depuis son retour à la Maison blanche en janvier dernier. Le président américain a fait plier à sa volonté des partenaires commerciaux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer