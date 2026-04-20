CRH confirme le retrait de sa cotation à la Bourse de Londres
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 11:16
Les actions ordinaires de CRH sont désormais exclusivement cotées à la Bourse de New York. La cotation principale de CRH est inscrite à la Bourse de New York (NYSE) depuis septembre 2023.
CRH, le principal fournisseur de matériaux de construction, avait annoncé le 13 mars 2026 son intention de retirer de la Bourse de Londres (LSE) ses actions ordinaires et 7 % d'actions préférentielles et, sous réserve de l'approbation des actionnaires, d'annuler les actions préférentielles de 5 % et 7 % de CRH.
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