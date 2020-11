Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Creval va recruter des conseillers face à l'OPA "inattendue" de Crédit Agricole Reuters • 26/11/2020 à 08:03









MILAN, 26 novembre (Reuters) - La banque italienne Creval PCVI.MI a annoncé le recrutement de conseillers pour aider son conseil d'administration face à l'OPA "inattendue et sans accord préalable" lancée par la banque française Crédit Agricole CAGR.PA . Dans un communiqué diffusé tard mercredi soir, la banque italienne précise que des conseillers financiers et juridiques vont venir renforcer le conseil d'administration. Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6 % de Crédit Agricole CAGR.PA , a annoncé lundi le lancement d'une offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire pour toutes les actions ordinaires de Credito Valtellinese. "La combinaison de Crédit Agricole Italia et de Credito Valtellinese, deux banques à la même culture ancrée dans les territoires, permet de consolider le 6e groupe bancaire en Italie", a dit la banque française dans un communiqué. La filiale de Crédit Agricole propose 10,50 euros par action, soit une prime de 21,4% par rapport au dernier cours officiel de Creval et un investissement total de 737 millions d'euros pour 100% des titres. Signe que le marché anticipe une possible amélioration de l'offre, l'action Creval a terminé à 11,35 euros mercredi à la Bourse de Milan. (Andrea Mandala version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées C. VALTELLINESE MIL 0.00% CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris 0.00%