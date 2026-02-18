Crescent Biopharma progresse grâce au lancement d'un essai mondial pour un nouveau médicament contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Crescent Biopharma CBIO.O augmentent de 4 % à 9,68 $

** La société déclare qu'elle a commencé un essai préliminaire mondial du CR-001 pour les tumeurs solides avancées

** Le CR-001 est un médicament expérimental contre le cancer conçu pour aider le système immunitaire à attaquer les tumeurs et à bloquer l'approvisionnement en sang, selon CBIO

** L'étude testera la sécurité et la façon dont le médicament se déplace et agit dans le corps avant de vérifier les signes précoces de réduction de la tumeur

** L'essai prévoit de recruter jusqu'à 290 patients aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique; les premières données sont attendues au début de 2027, selon CBIO

** La société déclare avoir accordé au développeur de médicaments anticancéreux basé en Chine, Sichuan Kelun-Biotech, les droits exclusifs pour développer et vendre le médicament dans la Grande Chine

** Les actions ont baissé de 52% en 2025