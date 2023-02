Credit Suisse AM recrute une responsable de l'engagement actionnarial

(NEWSManagers.com) - Credit Suisse AM vient de recruter Christine Chow au poste de responsable de l'engagement actionnarial. Basée à Londres, elle est rattachée à Jeroen Bos, le directeur des investissements durables..

Christine Chow arrive de HSBC Asset Management, où elle était dernièrement responsable Stewardship. Par le passé, elle a travaillé chez Schroders, Aon (Hewitt Bacon & Woodrow), Federated Hermes et IHS Markit. Elle est par ailleurs conseillère au Hong Kong Accounting and Financial Reporting Council, le régulateur indépendant de la profession de comptable.