Credit Suisse AM nomme un responsable des actions suisses

(NEWSManagers.com) - Credit Suisse Asset Management vient de recruter Damian Burkhardt au poste de responsable des actions suisses. Il supervisera une équipe de gérants actions et d'analystes fondamentaux. Il sera rattaché à Christoph Bieri, qui supervise toute l’équipe Equities Switzerland.

L'intéressé arrive de Lombard Odier Investment Managers, où il était gérant senior sur les actions suisses, européennes et thématiques. Auparavant, il a été investisseur pour BlackRock Private Equity Partners et pour Teacher Retirement System of Texas.