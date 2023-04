Credit Suisse a subi les plus importantes sorties de fonds en mars

- De nombreux clients des fonds de Credit Suisse ont préféré quitter le navire dans la tempête. La banque suisse a subi des rachats nets de 4,6 milliards d’euros pour ses fonds domiciliés en Europe (hors monétaires) en mars, soit la plus forte décollecte mensuelle jamais enregistrée par Morningstar pour cet acteur. Ebranlée par différents scandales, Credit Suisse a été rachetée en urgence par UBS mi-mars. Depuis le début de l’année, la banque voit sortir 3,8 milliards d’euros et, sur un an, les sorties ont atteint 17,3 milliards d’euros. D’après les calculs de Morningstar, les encours des fonds domiciliés en Europe de Credit Suisse (hors monétaires) ressortaient à 161 milliards d’euros en mars.Malgré ses déboires, Credit Suisse n’est pas le premier en termes de décollecte en mars. La tête de ce classement revient à Royal London, qui a perdu 8,6 milliards d’euros. Cela est dû à la liquidation de la plus grosse part du fonds Royal London US Equity Tilt (pour 7,7 milliards d’euros).BlackRock arrive troisième de la décollecte, avec 1,5 milliard d’euros. En revanche, son activité pour les ETF, iShares, est arrivé en tête de la collecte, avec 7,6 milliards d’euros. La deuxième place revient à Swisscanto avec 6,2 milliards d’euros.Mars a été un mois compliqué, où les fonds à long terme basés en Europe ont vu sortir 809 millions d’euros, alors qu’ils avaient drainé 21,7 milliards d’euros en février. Il s’agit du premier mois négatif depuis novembre 2022. Les fonds d’allocation et les fonds alternatifs ont été les catégories les plus impactées, avec respectivement 6,6 milliards d’euros et 3,1 milliards d’euros de rachats nets au cours du mois.Les fonds d’actions ont collecté 3,5 milliards d’euros, un résultat qui masque une grande différence entre les stratégies actives et passives : 10,5 milliards d’euros de sorties nettes pour les premières, 14 milliards d’euros de collecte pour les secondes.Mars a également été positif pour les fonds obligataires avec une collecte nette de 7 milliards d’euros, ce qui représente le cinquième mois positif consécutif. Là encore, les fonds passifs ayant attiré la quasi-totalité des flux.Enfin, après trois mois de décollecte, les fonds monétaires ont à nouveau bénéficié d’entrées de capitaux pour un montant de 38,8 milliards d’euros.

Laurence Marchal