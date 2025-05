Crédit Mutuel AM apprécie les thèmes de la défense, de l'industrialisation et de la souveraineté

(AOF) - Le retour de la volatilité sur les marchés actions " ouvre la voie à des opportunités d’arbitrage ou de renforcement ", affirme Caroline Lamy, directrice de la gestion actions chez Crédit Mutuel Asset Management. Elle estime également que la clé reste " la diversification tant sectorielle que géographique ". Les portefeuilles à privilégier sont ceux qui sont " diversifiés entre différentes régions et secteurs, notamment dans des entreprises aux bilans relativement solides, dont l'activité n'est pas dépendante de la demande américaine ".

Les thèmes les plus attractifs sur le long terme, selon Caroline Lamy, sont ceux de la défense, de l'industrialisation et de la souveraineté.

Au niveau de l'international, le marché américain a été le plus lourdement sanctionné. Les actions américaines sélectionnées notamment sous l'angle du " pricing power " sont toujours des convictions de long terme. En revanche, la prudence reste de mise sur les marchés émergents, et la Chine sera à surveiller car elle pourrait mettre en place des mesures pour aider son économie, via la relance de la consommation.

La forte volatilité n'est pas idéale pour les petites et moyennes valeurs, mais elles devraient retrouver de l'attrait une fois la visibilité retrouvée sur les perspectives économiques.

Enfin, en ce qui concerne les thématiques, la digitalisation des économies ou la réduction des empreintes carbones sont toujours des tendances dominantes, à la condition de ne pas être remises en cause par des décisions protectionnistes. Une nouvelle tendance est toutefois apparue pendant cette crise : la réindustrialisation des économies et l'accent mis sur des plans de défense et d'infrastructure, qui devraient profiter aux secteurs de la construction et de la défense.