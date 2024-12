Crédit Agricole SA : accord pour l'acquisition de 30,5% de Santander dans Caceis

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Crédit Agricole SA annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de la participation de 30,5% de Santander dans Caceis, sa filiale d’asset servicing, visant à porter sa participation à 100%. La transaction reste soumise aux conditions suspensives usuelles y compris les approbations réglementaires applicables et sa réalisation devrait intervenir en 2025. Parallèlement à la transaction envisagée, Caceis et Santander réaffirment leur partenariat à long terme. Leur joint-venture en Amérique Latine restera sous contrôle conjoint.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.