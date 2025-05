Crédit Agricole: remboursement d'obligations pour 1,5 Md$ information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce aujourd'hui le remboursement avec effet au 16 juin 2025 de la totalité de ses obligations senior non préférées remboursables à taux fixe devenant variable émises le 16 juin 2020 pour un montant de 1.500.000.000 USD



'À la Date de Remboursement, le Montant du Remboursement deviendra exigible et, à moins que le Montant du Remboursement ne soit abusivement retenu ou refusé, chaque Obligation cessera de porter des intérêts à la Date du Remboursement' indique le groupe.





