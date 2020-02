Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit agricole prévoit au moins une stabilisation de la base de revenus de la banque de détail en France Reuters • 14/02/2020 à 16:04









PARIS, 14 février (Reuters) - Le directeur financier de Crédit agricole SA CAGR.PA , Jérôme Grivet, a déclaré vendredi au cours d'une conférence téléphonique avec des analystes que : * CREDIT AGRICOLE PRÉVOIT AU MOINS UNE STABILISATION DE LA BASE DE REVENUS DE LA BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE EN 2020 PAR RAPPORT À 2019 Pour plus de détails, cliquez sur CAGR.PA

