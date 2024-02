Crédit Agricole : "le taux d’endettement des agents non financiers en France préoccupant?"

(AOF) - La Banque de France a publié le taux d’endettement des agents non financiers au troisième trimestre 2023. L’endettement des ménages s’établit à près de 63% du PIB en France. Ce niveau est supérieur à celui des autres grands pays de la zone euro (autour de 50% en Allemagne et en Espagne, et de 40% en Italie), mais se révèle en-deçà de celui du Royaume-Uni (80%). Il est par ailleurs inférieur aux taux japonais (66%) et états-unien (100%).

"Le taux d'endettement élevé des agents non financiers en France pourrait être un problème compte tenu de la hausse des taux d'intérêt de ces deux dernières années. Les agents économiques en besoin de financement sont en effet les plus affectés, car le coût de financement marginal auquel ils font face a beaucoup augmenté et le resserrement des conditions de financement peut occasionner des difficultés à obtenir un nouveau prêt bancaire", explique Crédit Agricole dans une note économique.

La France bénéficie toutefois d'une caractéristique protectrice, avec une part des prêts à taux variable particulièrement faible en comparaison internationale, notamment par rapport aux autres grands pays de la zone euro. Le coût de financement moyen (ou service de la dette) y augmente de ce fait nettement moins que le coût de financement des nouveaux emprunts, ce qui limite les risques de défaut des agents sur leur dette et in fine les risques pour le système financier.

"En outre, dans le cadre de l'épisode inflationniste récent, les débiteurs (nets) se sont plutôt retrouvés gagnants, quand les créanciers (nets) sont sortis perdants. Pour les débiteurs (emprunteurs nets), la valeur nominale de la dette est en effet fixe mais sa valeur réelle a diminué, quand les revenus (salaires, profits) ont eux été dynamiques", affirme Crédit Agricole.

Pour les créanciers, la valeur réelle (son pouvoir d'achat) du patrimoine a diminué, venant amoindrir ce qu'ils peuvent en tirer. Les ménages français, plus fortement endettés que leurs homologues des grands pays européens, ont donc sans doute davantage bénéficié de cet effet redistributif.