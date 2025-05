Crédit Agricole: lancement de l'opération ACR 2025 information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 09:17









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA annonce le lancement de son opération annuelle d'augmentation de capital (ACR 2025) réservée à plus de 190.000 salariés et anciens salariés du groupe Crédit Agricole dans le monde.



Le nombre maximal d'actions à émettre est de 32 millions et le prix de souscription de l'action sera égal à la moyenne arithmétique des cours d'ouverture de l'action du 26 mai au 20 juin inclus, assortie d'une décote de 20%.



La période de souscription ouvrira le 24 juin et prendra fin le 8 juillet. Les nouvelles actions seront émises le 28 août. L'ACR 2025 sera associée à une opération de rachat d'actions visant à compenser son effet dilutif, sous réserve de l'autorisation de la BCE.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 16,2950 EUR Euronext Paris +0,03%