CRÉDIT AGRICOLE ITALIA LANCE UNE OPA SUR CREVAL PARIS (Reuters) - Crédit Agricole Italia, filiale à 75,6 % de Crédit Agricole, a lancé lundi une offre publique d'achat volontaire entièrement en numéraire pour toutes les actions ordinaires de Credito Valtellinese (Creval), annonce la banque française dans un communiqué. La filiale de Crédit Agricole propose 10,50 euros par action, soit une prime de 21,4% par rapport au dernier cours officiel de Creval et un investissement total de 737 millions d'euros pour 100% des titres. L'annonce a été favorablement accueillie sur les marchés, le titre Crédit Agricole s'adjugeant 2,3% lundi matin à la Bourse de Paris. "La combinaison de Crédit Agricole Italia et de Credito Valtellinese, deux banques à la même culture ancrée dans les territoires, permet de consolider le 6ème groupe bancaire en Italie", dit la banque française dans un communiqué. Elle ajoute que sa part de marché en Lombardie, la région italienne la plus riche, passera de 3% à 6%. Dans le cadre de cette opération, Crédit Agricole Assurance cédera à Crédit Agricole Italia sa participation de 9,8% dans Creval tandis que la société de gestion Algebris, autre actionnaire du groupe italien, apportera ses 5,4%. "L'offre dépend de l'obtention par Crédit Agricole Italia d'au moins 66,67 % du capital social avec droit de vote de Credito Valtellinese", dit Crédit Agricole. Creval, au même titre que d'autres établissements bancaires italiens, était dans le viseur de Crédit Agricole qui cherche à renforcer sa position dans la Péninsule. La banque française a ainsi signé en octobre un accord de confidentialité avec Banco BPM en vue d'étudier un éventuel rapprochement. (Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées C. VALTELLINESE MIL +23.24% CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.44%