Crédit Agricole Italia change de directeur général

Il assurera la fonction de senior country officer pour le Groupe en Italie et intégrera le comité exécutif de Crédit Agricole S.A. Hugues Brasseur succède à Giampiero Maioli, qui sera proposé à la présidence de Crédit Agricole Italia à l'issue de l'assemblée générale du 23 avril 2025, en remplacement de Ariberto Fassati, qui a notamment contribué au cours des vingt dernières années, à la consolidation réussie du groupe Crédit Agricole en Italie.

(AOF) - Le conseil d’administration de Crédit Agricole Italia réuni en session extraordinaire le 12 février 2025 a procédé à la nomination de Hugues Brasseur en tant que directeur général, a indiqué la banque française. Il sera aussi proposé comme administrateur délégué de Crédit Agricole Italia lors de l’assemblée générale du 23 avril 2025. Après quatre années en Italie comme directeur général délégué de Cariparma, il avait nommé directeur général de la Caisse régionale de l’Anjou et du Maine en 2017.

