Crédit Agricole: hausse de 31% du RNPG au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 30,7% à 2,39 milliards d'euros pour le deuxième trimestre 2025, bénéficiant notamment de la plus-value liée à la déconsolidation d'Amundi US.



Son résultat brut d'exploitation a progressé de 4,1% à 3,31 milliards d'euros et son coefficient d'exploitation s'est replié de 0,5 point à 52,8%, avec une hausse de 2,2% des charges et une progression de 3,1% des revenus, à sept milliards.



Le groupe bancaire revendique notamment 'une confirmation du rebond de la production de crédits en France, une activité de crédit à l'international toujours dynamique et un crédit à la consommation à un plus haut niveau'.



'Avec ce haut niveau de résultats, nous sommes confiants dans la capacité de Crédit Agricole SA à réaliser un résultat net part du groupe en 2025 supérieur à celui de 2024 hors surtaxe d'impôt sur les sociétés', commente son DG Olivier Gavalda.





