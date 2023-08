Crédit Agricole finalise avec Stellantis l’acquisition des activités d’ALD et LeasePlan

(AOF) - Crédit Agricole Consumer Finance annonce, avec son partenaire Stellantis, l’acquisition des activités d’ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que des activités de LeasePlan en République Tchèque, en Finlande et au Luxembourg, représentant une flotte totale de plus de 100 000 véhicules et un total d’encours d’environ 1,7 milliard d’euros. Ces acquisitions font suite aux engagements pris par ALD dans le cadre de l’autorisation par la Commission européenne.

L'acquisition est réalisée par Drivalia, filiale de Crédit Agricole Auto Bank, et Leasys. Elle donne lieu à un découpage.

D'une part, CA Auto Bank et Drivalia accueillent les activités d'ALD en Irlande et en Norvège et de LeasePlan en République Tchèque et en Finlande pour un total de plus de 70 000 véhicules.

Et d'autre part, Leasys, la joint-venture 50-50 de Stellantis et Crédit Agricole Consumer Finance, accueille les activités d'ALD au Portugal et de LeasePlan au Luxembourg pour un total d'environ 30 000 véhicules.

Cette opération permet de consolider le partenariat conclu entre Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis et d'accélérer le développement des deux sociétés en Europe, en ligne avec les ambitions des deux sociétés de figurer parmi les leaders européens du financement automobile.

Par ailleurs, Leasys a pour objectif de porter sa flotte à un million de véhicules et d'intégrer le top 3 des loueurs longue durée européens d'ici 2026.