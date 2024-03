Crédit Agricole : Deutsche Bank passe à l'Achat

(AOF) - Deutsche Bank a relevé sa recommandation de Conserver à Acheter et rehaussé son objectif de cours de 13,50 euros à 17 euros sur Crédit Agricole dans le cadre d’une note sectorielle. «Historiquement, le Crédit Agricole a surperformé dans un environnement de taux bas et de croissance économique régulière grâce à sa part relativement élevée d'activités mobilisant peu de capitaux (asset-light) », fait remarquer le bureau d’études.

Les récentes tendances cycliques du marché, les baisses de taux imminentes et les perspectives économiques plus favorables ont par ailleurs renforcé la conviction de l'analyste que le Crédit Agricole devrait atteindre ses objectifs 2025.

Enfin, la décote par rapport aux autres banques européennes lui semble injustifiée, compte tenu notamment de ses bons niveaux de rentabilité.

