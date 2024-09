Crédit Agricole CIB et Kepler Cheuvreux étendent leur partenariat ECM à la région MENA

(AOF) - Crédit Agricole CIB et Kepler Cheuvreux étendent leur partenariat Equity Capital Markets (ECM) à la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Dans le cadre de ce partenariat, Kepler Cheuvreux établit une présence locale aux Émirats arabes unis qui couvrira dans un premier temps la recherche et la distribution actions aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans le reste de la région du Golfe.

Le 26 juillet 2024, la Dubai Financial Services Authority ("DFSA") a accordé à Kepler Cheuvreux la licence lui permettant d'intervenir en tant qu'Entité Autorisée / Authorised Firm pour fournir des services de recherche et de distribution actions aux Emirats arabes unis. Le groupe ouvre ainsi un nouveau bureau dans le Dubai International Financial Centre (DIFC) avec une équipe dédiée d'analystes et de vendeurs.

Crédit Agricole CIB est implanté depuis quarante ans dans la région MENA, avec des bureaux aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar. Ce partenariat permet à Crédit Agricole CIB de renforcer son offre de produits dans la région, avec l'ajout de l'activité Equity Capital Markets.

Crédit Agricole CIB bénéficiera de l'extension de l'expertise de Kepler Cheuvreux en matière de recherche actions européenne à la région MENA et de son accès unique à 1 300 investisseurs, qui sera étendu aux investisseurs institutionnels de la région du Golfe.