Crédit Agricole: CFM Indosuez réalise une acquisition

(CercleFinance.com) - Indosuez Wealth Management, la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole , annonce que son entité à Monaco, CFM Indosuez, a signé un accord pour l'acquisition de la clientèle Wealth Management de la succursale à Monaco du groupe BNP Paribas.



Cette opération s'accompagne d'un partenariat commercial avec le groupe BNP Paribas pour accompagner durablement ses clients qui auraient des besoins en Wealth Management à Monaco.



Pour Jacques Prost, Directeur général d'Indosuez Wealth Management : ' Ce projet d'acquisition renforcerait notre position à Monaco auprès notamment de la clientèle très fortunée (UHNW). Indosuez poursuit sa stratégie de croissance dans un secteur en pleine consolidation et s'affiche comme un acteur majeur de la gestion de fortune en Europe. '





