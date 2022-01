Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2021

Communiqué de presse

Amiens, le 25 janvier 2022







Résultats 2021



Crédit Agricole Brie Picardie :

La meilleure année au service de son territoire, consacrée par un résultat net de plus de 200 M€











DÉVELOPPEMENT

Avec un record de 5,7 Md€ de financements à moyen et long terme sur l’année 2021 (+31% par rapport à 2020), le Crédit Agricole Brie Picardie confirme son statut de première banque du territoire (Somme, Oise, Seine et Marne).

Ce record est atteint au travers de la réalisation de 1,9 Md€ de crédits accordés pour soutenir les projets des entrepreneurs (professionnels, agriculteurs, entreprises et collectivités du territoire). S’y ajoute la transformation de 0,4 Md€ en moyen terme des Prêts Garantis par l’Etat (PGE), pour un encours total PGE de 0,5 Md€ à fin décembre 2021.

Par ailleurs, le financement des clients particuliers sur le marché de l’habitat s’est maintenu à un niveau élevé, avec 3,5 Md€ de projets financés.