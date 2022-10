Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 30 septembre 2022

Communiqué de presse

Amiens, le 26 octobre 2022







Résultats au 30 septembre 2022



Crédit Agricole Brie Picardie :

DES RÉSULTATS SOLIDES ACCOMPAGNENT UN FORT ENGAGEMENT SOCIÉTAL







DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

A fin septembre 2022, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint les 34,5 Md€, en augmentation de 4,1% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 1,8 Md€ par rapport au T3-2021 (+7,9%) et atteint 24,1 Md€.

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1ère banque de son territoire avec plus de 30% du marché des encours de collecte de bilan*.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,7% sur un an glissant pour atteindre près de 696 000 contrats à fin septembre 2022.

Chiffres en Md€ sept.-21 sept.-22 Var en %

Encours d'épargne globale 33,1 34,5 +4,1%

dont encours de collecte bilan 22,3 24,1 +7,9%

dont encours de collecte tierce 10,8 10,4 - 3,8%

Encours de crédit 27,3 29,2 +6,7%

dont encours crédit habitat 18,6 19,6 +5,1%

dont encours crédit de trésorerie 2,0 2,1 +4,2%

dont encours de crédit équipement 6,7 7,5 +12,0%