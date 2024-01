Crédit Agricole Brie Picardie : résultats au 31 décembre 2023

Comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 janvier 2024 – Certification des commissaires

La hausse des taux entamée début 2022 a constitué un défi significatif pour les revenus 2023 des banques de proximité françaises, surtout du fait de la fixation d’un taux de l’usure à un niveau très inférieur aux taux de marché pendant une partie importante de 2022 et 2023.

Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie a su démontrer son agilité, en étant parmi les premiers à proposer des offres attractives aux clients épargnants.

Ainsi, la rémunération de l’épargne placée dans ses livres par les clients a doublé, passant de 195 M€ en 2022 à plus de 390 M€ en 2023.

Le Crédit Agricole Brie Picardie a également été attentif aux conditions d’octroi des nouveaux crédits de manière à ne pas les refinancer à marges négatives sur le marché, tout en protégeant de la hausse des taux, les clients qui avaient emprunté à taux fixe.



