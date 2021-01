Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 31 décembre 2020

Communiqué de presse

Amiens, le 26 janvier 2021



Résultats 2020

? Une année record pour la collecte : 2,8 milliards d'euros,

? Une des banques les plus solides en matière de solvabilité,

? Un taux de couverture des défauts de 149%,

? Un engagement dans la relance de l'économie régionale.



DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

LA COLLECTE



déc-19 déc-20

Bilan 18,5 21,4 15,7%

Tierce 10,7 10,6 -0,9%

Collecte 29,2 32,0 9,6%



En 2020, l'encours de collecte des clients du Crédit Agricole Brie Picardie a connu une progression de 2,8 milliards d'euros portant l'encours de collecte global à 32,0 milliards d'euros. Cette progression est notamment liée à la hausse de la collecte bilancielle qui permet de financer l'économie locale en circuit court. Celle-ci a progressé de 2,9 milliards d'euros sur un an (soit +15,5% par rapport à 2019) et atteint 21,4 milliards d'euros à fin 2020. De son côté, l'encours de collecte hors bilan est resté stable avec un léger recul de 0,6% sur 2020.