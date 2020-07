Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats au 30 juin 2020

Crédit Agricole Brie Picardie :



Une banque forte et engagée avec des bases solides





Résultats à fin juin 2020*



o Progression significative de la collecte globale : + 2,2 milliards d'euros sur un an glissant

o Renforcement des ratios de liquidité et de solvabilité très au-delà des exigences réglementaires

o Mobilisation forte en faveur des clients et des territoires : geste mutualiste d'assurance, reports d'échéances et Prêts Garantis par l'Etat pour les clients touchés par la crise, création du fonds de capital Regain 340

o Lancement du livret « j'aime mon territoire » : une solution d'épargne utile où chaque euro est investi localement