Crédit Agricole: baisse de 4% du RNPG trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 4,2% à 1,82 milliard d'euros pour les trois premiers mois de 2025, impacté par la surtaxe d'IS, tandis que son résultat brut d'exploitation a progressé de 4,1% à 3,27 milliards.



Son coefficient d'exploitation s'est pourtant dégradé de 1,1 point à 55%, avec une hausse de 8,8% des charges et une progression de 6,6% des revenus à 7,26 milliards, 'tirés par la très bonne performance des pôles gestion de l'épargne et assurance et grandes clientèles'.



Crédit Agricole note aussi une 'production de crédit en France en rebond par rapport au point bas de début 2024 sans confirmer la dynamique de fin d'année et un crédit à la consommation en baisse, impacté par une moindre activité sur le financement automobile'.



En outre, la banque fait part de la nomination de Jérôme Grivet en tant que directeur général délégué unique et second dirigeant effectif. A compter du 1er juin, la direction générale s'organisera autour de sept pôles, du secrétariat général et des fonctions de contrôle.





