Crédit Agricole: a finalisé l'acquisition de Merca Leasing information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) a finalisé ce jour l'acquisition de 100% de Merca Leasing. Le groupe a obtenu l'ensemble des autorisations requises auprès de la BaFin et de l'Autorité de la Concurrence allemande.



Cette opération permet d'accélérer la croissance de la société sur le marché particulièrement dynamique du leasing en Allemagne. Merca Leasing figure dans le top 10 des sociétés de leasing indépendantes en Allemagne.



'Avec l'acquisition de Merca Leasing, Crédit Agricole Leasing & Factoring renforce son expertise et son offre de services, notamment sur la Mobilité, et étend son empreinte sur le marché allemand, très fragmenté, lequel constitue une priorité dans la stratégie de développement de ses activités' indique la direction.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 17,4050 EUR Euronext Paris +0,43%