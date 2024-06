Crédit Agricole : "2024, une année encore difficile pour les entreprises de construction"

(AOF) - "La production dans le secteur de la construction recule pour le deuxième mois consécutif en avril en zone euro, pénalisée par le repli des activités de génie civil, après avoir été plombée le mois précédent par la baisse de la construction de logements", constate Crédit Agricole dans une de ses "Etudes Economiques".

Faisant écho à la faiblesse de l'investissement en construction dans la zone euro, qui enregistre une baisse en glissement annuel depuis le début de l'année, ce repli confirme, selon la banque, la phase de ralentissement du secteur qui a débuté en janvier 2023 et qui semble s'être accélérée depuis le mois de décembre.

"À l'exception de l'Italie, la tendance à la baisse est observable dans l'ensemble des grands pays de la zone où la variation de l'indice en glissement annuel est en territoire négatif depuis le début de l'année. Rien que pour le mois d'avril, la production dans la construction en glissement annuel recule de 5% en Allemagne, de 4,3% en France et de 0,4% en Espagne", explique, en outre Crédit Agricole à ce sujet.

"La hausse des coûts de production et le ralentissement de la demande en logements, pénalisée par le resserrement des conditions de financement, semblent plomber un secteur qui jusqu'alors avait surtout bénéficié d'une dynamique des prix immobiliers favorable. 2024 semble donc confirmer la fin d'un cycle d'un secteur qui avait soutenu la reprise post-pandémique et dont les perspectives ne semblent pas non plus être orientées à la hausse", souligne la banque française.

"La confiance dans le secteur est également en baisse, notamment en France et en Italie. L'Espagne, qui reste le seul pays à ne pas avoir récupéré le niveau pré-pandémique, enregistre une évolution de la confiance en dents de scie, mais se démarque par une reprise des permis de construire. Le nombre de permis de construire semble également reprendre de l'allant en France malgré la baisse du mois de mars, mais cela pourrait se montrer insuffisant pour indiquer un réel redémarrage du secteur. En somme, la phase de ralentissement n'est pas terminée et 2024 continue d'être une année difficile pour les entreprises de construction", conclut Crédit Agricole.