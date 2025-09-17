 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cracker Barrel : prévisions de recettes annuelles en baisse
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 23:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions de la chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O sont en baisse d'environ 8,8 % à 45,25 $ dans les échanges prolongés

** La société prévoit des revenus pour l'exercice 2026 de 3,35 milliards de dollars à 3,45 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 3,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'Ebitda devrait se situer entre 150 et 190 millions de dollars, contre 224,3 millions de dollars pour l'exercice 2025

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre s'élève à 74 cents par action, contre 80 cents estimés par les analystes ** En août, la société a déclaré qu'elle s'en tiendrait à son logo vieux de plusieurs décennies, abandonnant les plans pour un nouveau logo à la suite des réactions négatives des médias sociaux, y compris du président américain Donald Trump

** L'action CBRL a baissé de 6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

