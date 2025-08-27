Cracker Barrel en hausse après avoir repris son ancien logo suite à des réactions négatives sur les réseaux sociaux

27 août - ** Les actions de Cracker Barrel Old Country Store

CBRL.O en hausse de 6,6% à 61,52 $ dans les échanges de pré-marché ** La chaîne de restaurants a déclaré mardi en fin de journée qu'elle s'en tiendrait à son logo vieux de plusieurs décennies , abandonnant les plans pour un nouveau logo à la suite des réactions négatives des médias sociaux, y compris du président américain Donald Trump ** Les conservateurs, y compris le président, ainsi que Donald Trump Jr. ont critiqué le nouveau logo de CBRL qui affiche simplement son nom sur une silhouette jaune en forme de tonneau, en supprimant "Uncle Herschel"

** L'action s'est effondrée la semaine dernière, réduisant à néant les gains réalisés depuis le début de l'année à la suite des réactions négatives, mais elle a été réduite après que Donald Trump a publié sur TruthSocial mardi que CBRL devrait revenir à son ancien logo

** CBRL a un niveau élevé d'intérêt court et est en hausse d'environ 9 % depuis le début de l'année à la dernière clôture