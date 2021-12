CP Waga Energy : Waga Energy et Meridiam refinancent quatre unités de biométhane grâce à un prêt de BNP Paribas et de la Banque Populaire Grand Ouest

Waga Energy et Meridiam refinancent quatre unités de biométhane grâce à un prêt de BNP Paribas et de la Banque Populaire Grand Ouest

Waga Energy et Meridiam ont obtenu un prêt sans recours de 10,4 millions d’euros auprès de BNP Paribas et de la Banque Populaire Grand Ouest pour refinancer quatre unités de biométhane situées en France.

Waga Energy, leader européen de la production de biométhane à partir du gaz de décharge, a obtenu le soutien de BNP Paribas et de la Banque Populaire Grand Ouest pour refinancer deux sociétés de projet, dont l’une est codétenue par Meridiam, fonds spécialisé dans le financement des infrastructures publiques. Ces deux sociétés de projet ont signé avec les banques un contrat de crédit sans recours de 10,4 millions d’euros pour rembourser les emprunts contractés auprès de Waga Energy et de Meridiam.