CP VOGO : Calendrier de communication financière 2026

VOGO (ISIN : FR0011532225 - ALVGO) publie aujourd’hui son agenda financier pour l’exercice 2026.





· 3 février 2026 :



Chiffre d’affaires annuel 2025





· 16 avril 2026 :



Résultats Annuels 2025 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026





· 16 juillet 2026 :



Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026





· 15 octobre 2026 :



Résultats du 1er semestre et chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Toutes les publications sont post-clôture.

A propos de VOGO





VOGO, membre du Groue ABEO, est un acteur international de premier plan dans l’univers du sport pour ses solutions audio et vidéo. Le groupe sert 25 disciplines sportives dans plus de 40 pays. Il développe 3 marques : la gamme VOGOSPORT pour ses outils vidéo d’analyse et d’aide à la décision (assistance à l’arbitrage, diagnostic médical, coaching) bénéficiant depuis 2023 de la certification FIFA, la gamme VOKKERO (leader mondial de la communication audio dans le sport), et sa solution VOGOSCOPE permettant le déploiement et la diffusion de flux vidéo additionnels. VOGO est également présent dans le secteur de l’industrie où ses solutions audio permettent d’assurer une communication fluide, vectrice de performance et de sécurité. L’ensemble des technologies du Groupe est protégé par un portefeuille de brevets.





VOGO est implanté en France (Montpellier, Grenoble et Paris) et dispose de 2 filiales en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. VOGO assure également une présence indir