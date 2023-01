CP TARGETSPOT : Winamp lance sa nouvelle plateforme pour une monétisation équitable du contenu des artistes.

Winamp lance sa nouvelle plateforme pour une monétisation

équitable du contenu des artistes.

Targetspot SA (code ALTGS) annonce aujourd’hui le lancement en version beta du

nouveau Winamp, plateforme musicale offrant aux utilisateurs une proximité

inédite avec les artistes et un nouveau modèle de rémunération. La sortie de la

version définitive au niveau mondial est programmée pour le 28 février prochain.

Une marque iconique aux 80 millions d’utilisateurs dans le monde

Pionnier parmi les player utilisés pour écouter du contenu, Winamp lancé il y a plus

d’un quart de siècle, en 1997, avait marqué les débuts de l’audio digital avec sa

technologie, son ergonomie et son esprit innovant ; longtemps resté sans

équivalent, Winamp rassemble aujourd’hui encore une communauté engagée de

80 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, dont plus d’un quart en Asie.