CP TARGETSPOT : Cession de l’activité audio digital (pôle Targetspot) à Azerion

Targetspot SA annonce la cession de son activité audio digital (pôle Targetspot),

logée au sein de sa filiale Radionomy Group B.V., à Azerion, un groupe

international coté sur Euronext Amsterdam (ticker AZRN.AS) qui opère via une

plateforme de médias et de divertissement numérique en pleine croissance.

Cette opération permettra aux trois actionnaires de Radionomy Group B.V.

(Targetspot détenant 98,5% du capital de Radionomy Group B.V. et deux

actionnaires minoritaires le solde de 1.5%) de recevoir (i) un paiement en numéraire

global de 7,5 M€ versé en trois tranches de 2,5 M€ chacune, au closing, au 30 avril

2023 et au 31 janvier 2024, et (ii) un paiement en actions Azerion de 19,1 M€ (soit

2.782.644 actions Azerion). En outre, Targetspot SA (et les deux autres actionnaires

minoritaires) seront éligibles à recevoir en avril 2024 un « earn-out » d’un montant

maximum de 3 M€, payable en actions Azerion.