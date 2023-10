CP Smart Goog Things : Résultats semestriels 2023

Résultats semestriels 2023



Smart Good Things Holding (ISIN : FR001400CDB7 / Mnémo : MLSGT), société cotée sur Euronext Access+ depuis le 02/09/2022 publie ses comptes individuels semestriels pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023, et annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2023.



Smart Good Things Holding assure la direction et la coordination des activités opérationnelles de l’ensemble de ses filiales, en leur fournissant diverses prestations d’assistance, en particulier en matière juridique, financière et fiscale. La Société est également amenée à signer pour le compte de ses filiales différents contrats cadres.

Smart Good Things Holding étant encore dans sa phase de développement, avec d’importants investissements, ses revenus ne suffisent pas encore à équilibrer ses charges d’exploitation.