 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 806,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CP MINT : Mint signe avec le Groupe Riccobono, un contrat de 100 GWh sur 2 ans et triple ses engagements de fourniture d’électricité auprès des professionnels entre 2025 et 2026
information fournie par Boursorama CP 25/09/2025 à 18:00

Mint signe avec le Groupe Riccobono, un contrat de 100 GWh sur 2
ans et triple ses engagements de fourniture d’électricité auprès des
professionnels entre 2025 et 2026
Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, franchit un
nouveau cap dans sa transformation en tant qu’acteur global de la transition. Pour rappel, à fin avril,
la société annonçait la livraison de 43 GWh pour l’exercice 2025. A date, ses engagements de livraison
pour l’année 2026 dépassent les 150 GWh. La société confirme donc sa progression commerciale en
triplant ses livraisons entre 2025 et 2026. Cette progression est notamment portée par la signature
d’un contrat B to B de 50 GWh/an sur la période 2026 et 2027 avec le Groupe Riccobono, acteur
industriel français multi-activités, reconnu pour son expertise historique dans les arts graphiques et leader
français de l’impression de la presse quotidienne nationale.

Valeurs associées

MINT
5,1800 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank