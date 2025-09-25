CP MINT : Mint signe avec le Groupe Riccobono, un contrat de 100 GWh sur 2 ans et triple ses engagements de fourniture d’électricité auprès des professionnels entre 2025 et 2026

Mint signe avec le Groupe Riccobono, un contrat de 100 GWh sur 2

ans et triple ses engagements de fourniture d’électricité auprès des

professionnels entre 2025 et 2026

Mint (FR0004172450), fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, franchit un

nouveau cap dans sa transformation en tant qu’acteur global de la transition. Pour rappel, à fin avril,

la société annonçait la livraison de 43 GWh pour l’exercice 2025. A date, ses engagements de livraison

pour l’année 2026 dépassent les 150 GWh. La société confirme donc sa progression commerciale en

triplant ses livraisons entre 2025 et 2026. Cette progression est notamment portée par la signature

d’un contrat B to B de 50 GWh/an sur la période 2026 et 2027 avec le Groupe Riccobono, acteur

industriel français multi-activités, reconnu pour son expertise historique dans les arts graphiques et leader

français de l’impression de la presse quotidienne nationale.