CP MINT : Calendrier des publications boursières 2025

COMMUNIQUE MINT

Montpellier, le 4 février 2025 : Calendrier des publications boursières 2025

La société Mint (FR0004172450 - ALMIN) fournisseur de services Energie et Telecom éco-responsables, publie

le calendrier de parution de sa communication financière pour l’exercice 2025.

Chiffre d’affaires et Résultats annuels 2024 Mardi 22 avril 2025 après Bourse

Chiffre d’affaires et Résultats semestriels 2025 Mardi 21 octobre 2025 après Bourse

MINT, Coté sur Euronext Growth by Euronext™ ISIN : FR0004172450

Code mnémonique : ALMIN

www.mint.eco