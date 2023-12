CP METEx : Plan de transformation stratégique

Clermont-Ferrand, le 11 décembre 2023 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, fait le point sur les prochaines mesures mises en œuvre dans le cadre de son plan de transformation.

Comme évoqué, au cours de l’exercice 2023, les ventes du Groupe se sont inscrites dans un environnement économique difficile. D’une part les prix du sucre et de l’énergie, principaux intrants pour la fermentation, se sont maintenus à des niveaux très élevés. D’autre part, la lenteur de la reprise économique en Chine a entraîné un ralentissement de la demande en lysine sur le marché intérieur chinois et donc une augmentation des exportations de lysine vers l’Europe à bas prix. Cette pression concurrentielle n’a cessé de s’intensifier au cours de l’exercice et a renforcé la nécessité pour le Groupe de repositionner rapidement son offre vers les spécialités et vers l’élargissement du mix-produits pour d’autres applications que la nutrition animale.