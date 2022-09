CP METEX : Les gammes INNEUS® et NOOVALIFETM mises à l’honneur lors du SPACE 2022, salon international consacré aux pratiques et enjeux d’avenir du monde de l’élevage

Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2022 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce aujourd’hui la finalisation de l’analyse des cycles de vie (ACV1) de l’ensemble de ses acides aminés permettant de les positionner dans une offre bas-carbone afin de répondre aux enjeux de la filière animale en matière de décarbonation.