CP METEX : Chiffre d’affaires 2022 : 226,6 M€

Clermont-Ferrand, le 7 février 2023 – (FR0004177046 METEX), METEX, leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, publie aujourd’hui le chiffre d’affaires du 4è trimestre de son exercice 2022 qui s’élève à 42,6 M€, en ligne avec les prévisions du Groupe.

En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 226,6 M€.

Dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer le développement d’une offre de spécialités tant dans la nutrition animale que sur les marchés du PDO destinés aux industriels du consumer care et des biopolymères, et afin de se conformer aux exigences de la norme IFRS 8 « secteurs opérationnels », le Groupe a décidé d’adopter un nouveau format de présentation de ses ventes.