CP METAVISIO : METAVISIO (THOMSON Computing) annonce la réalisation de sa levée de fonds d’un montant de 3,5M€

PONTAULT-COMBAULT, le 29 novembre 2022 – 8h00 – METAVISIO (THOMSON Computing), société française cotée sur Euronext Growth Paris (ALTHO / FR00140066X4) et spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce la réalisation de sa levée de fonds sous la forme d’une Offre Globale d’un montant total de 3,5 millions d’euros, comprenant d’une part une augmentation de capital avec suppression du DPS par voie de placement privé via la construction accélérée d’un livre d’ordres d’un montant d’environ 2,9 millions d’euros, et d’autre part une augmentation de capital par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dédiée aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) d’un montant d’environ 0,6 million d’euros.