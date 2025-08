CP MEDIAN : Median Technologies réalise une augmentation de capital de 23,9 millions d’euros

Median Technologies réalise une augmentation de capital

de 23,9 millions d’euros

• Augmentation de capital de 23,9 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et de particuliers au prix de souscription de 1,66 euros par ABSA

• Extension de l’horizon de trésorerie de la Société au quatrième trimestre 2026





Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital s’adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers dans le cadre du délai de priorité, d’une offre au public et d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés (ensemble, l’« Offre »). L’Offre était adressée exclusivement à des investisseurs, particuliers ou non, qui ont souscrit pour un montant d’au moins 100.000 euros par investisseur. En conséquence, les demandes de souscription pour un montant total par investisseur inférieur à 100 000 euros n’ont pas été pas servies.