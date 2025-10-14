 Aller au contenu principal
CAC 40 Index (10x)
8 086,00
+0,09%
Indices
CP KERLINK : Résultats semestriels 2025
14/10/2025 à 18:00

Croissance de l’activité (+16%)
Résultats en nette amélioration
Poursuite des efforts d’optimisation des stocks et de maîtrise des charges
Progression des ventes au 3ème trimestre 2025
Perspectives
Bonne visibilité pour la fin de l’exercice
Nouveaux relais de croissance pour 2026
Accords de principe des partenaires bancaires pour réaménager la dette
Comme anticipé, le redressement de l’activité initié fin 2024 s’est poursuivi sur la première partie de l’exercice avec un chiffre d’affaires en hausse de 16% à plus de 7,2 M€. Les opérateurs privés ont été au coeur de la dynamique du semestre. Le chiffre d’affaires enregistré sur ce marché ressort ainsi à 6,8 M€ (94% de l’activité totale), en hausse de 18%. La progression a été particulièrement soutenue au second trimestre avec un chiffre d’affaires de plus de 3,3 M€, en croissance de 24%. Les segments Smart Agriculture & Environment et Smart Building & Industry

KERLINK
Euronext Paris

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 16.10.2025 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé va supprimer 16.000 emplois, veut relancer ses ventes
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:41 

    Nestlé va supprimer 16.000 emplois alors que le géant suisse de l'agroalimentaire ambitionne de relancer ses volumes de ventes, a déclaré jeudi son nouveau directeur général Philipp Navratil. Ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil a remplacé Laurent Freixe, ... Lire la suite

