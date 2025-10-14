CP KERLINK : Résultats semestriels 2025

Croissance de l’activité (+16%)

Résultats en nette amélioration

Poursuite des efforts d’optimisation des stocks et de maîtrise des charges

Progression des ventes au 3ème trimestre 2025

Perspectives

Bonne visibilité pour la fin de l’exercice

Nouveaux relais de croissance pour 2026

Accords de principe des partenaires bancaires pour réaménager la dette

Comme anticipé, le redressement de l’activité initié fin 2024 s’est poursuivi sur la première partie de l’exercice avec un chiffre d’affaires en hausse de 16% à plus de 7,2 M€. Les opérateurs privés ont été au coeur de la dynamique du semestre. Le chiffre d’affaires enregistré sur ce marché ressort ainsi à 6,8 M€ (94% de l’activité totale), en hausse de 18%. La progression a été particulièrement soutenue au second trimestre avec un chiffre d’affaires de plus de 3,3 M€, en croissance de 24%. Les segments Smart Agriculture & Environment et Smart Building & Industry