CP KERLINK : Kerlink® nomme Kuntal Desai pour piloter la croissance du Groupe en Inde

Kerlink® nomme Kuntal Desai pour piloter

la croissance du Groupe en Inde

Thorigné-Fouillard, France et Chennai, Tamil Nadu, Inde – 16 février 2023, 18h00 CET - Kerlink (AKLK -

FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), annonce aujourd'hui la

nomination d’une nouvelle direction et de nouveaux membres de l'équipe services clients afin de

poursuivre l'expansion de la société en Inde.

Kuntal Desai, directeur de la division Kerlink IoT Solutions en Inde depuis 2017,

dirigera la filiale Kerlink IoT Solutions India Private Ltd. Il pilotera et guidera ses

stratégies d'expansion et de partenariats avec les distributeurs, les

intégrateurs nationaux et régionaux de systèmes IoT et d'autres entreprises

axées sur l'IoT.

Dans son poste précédent, M. Desai a joué un rôle essentiel dans

l'établissement de Kerlink en Inde en identifiant les marchés et les clients

potentiels à forte croissance. Il a également veillé à ce que Kerlink respecte

les réglementations statutaires et financières du pays.