CP Kerlink : Chiffre d'affaires annuel 2023

Les ventes du 4ème trimestre se sont élevées à 4,8 M€ illustrant la hausse attendue de l’activité du Groupe

par rapport aux trois premiers trimestres de l’exercice 2023. La progression de l’activité sur la fin de

l’exercice s’explique notamment par la mise en œuvre à l’été 2023 d’une nouvelle stratégie d’accès au

marché qui commence à porter ses fruits. Les offres commerciales Access, Maintain et Operate plus

focalisées sur le cœur de métier IoT et l’expertise technologique de Kerlink ont bénéficié d’un accueil

favorable auprès de l’écosystème IoT. Ces offres s’appuient notamment sur le Zero-Touch Provisioning

(ZTP), nouvelle fonctionnalité de configuration Plug&Play différenciante, permettant de faciliter

considérablement les déploiements d’équipements d’infrastructures de réseaux IoT.