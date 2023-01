CP KERLINK : Chiffre d’affaires 2022 : 18,9 M€

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of

Things - IoT), publie aujourd’hui le chiffre d’affaires de son exercice 2022.

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’établit à 18,9 M€ en retrait de 5% par rapport à 2021. Les revenus de

services ressortent en croissance de plus de 20% et compensent partiellement un repli des revenus

d’équipements.

En 2022, l’effondrement du marché des cryptomonnaies aura fragilisé certains clients du Groupe dont le

modèle d’affaires reposait essentiellement sur une stabilité du cours de la cryptomonnaie HNT d’Helium.

Au cours du 4ème trimestre, le Groupe a ainsi été amené à annuler certaines commandes d’équipements

passées par des clients n’offrant plus les garanties nécessaires en termes de solvabilité