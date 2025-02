CP INTRASENSE : Un chiffre d’affaires annuel 2024 à 2,2 M€, dans un contexte de transformation et d’investissements stratégiques

• Un niveau d’activité affecté par un contexte géopolitique défavorable, avec un

impact marqué sur les performances financières

• Une évolution de la gouvernance opérée au second semestre pour

l’accélération du repositionnement stratégique

• L’émergence d’une nouvelle traction commerciale, portée par de multiples

récompenses, des évènements majeurs et les certifications CE sous MDR1 des

solutions Myrian ® 2.13, Liflow® 2.0 et DUOnco™ Liver 1.0