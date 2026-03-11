CP INTRASENSE : Résultats annuels 2025

• Un chiffre d’affaires en hausse de 28% tiré par l’international

• Un renforcement du portefeuille produits grâce à des certifications règlementaires qui créent de nouvelles opportunités sur le marché en croissance de l’Intelligence Artificielle en Oncologie.

• Une transformation engagée en 2025 qui s’inscrit dans une trajectoire de retour à l’équilibre financier





Montpellier, France, le 11 mars 2026, 17h45. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, annonce la publication de ses résultats annuels 2025. Ces comptes ont été arrêtés le 11 mars 2026 par le Conseil d’Administration.