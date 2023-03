CP GROUPE CRIT : Résultats annuels 2022

Résultats annuels 2022

Chiffre d’affaires : +15%

Résultat net : +61,4%

Croissance forte, rentabilité améliorée et trésorerie renforcée

Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à

l’international, annonce les résultats de son exercice 2022. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration

réuni le 21 mars 2023.

Une croissance soutenue du chiffre d’affaires tout au long de l’année

Le chiffre d’affaires de l’exercice affiche une progression de 15% à 2 336,5 M€, portée par l’ensemble des activités du

Groupe et des zones géographiques. A périmètre et change constants, la croissance s’établit à 13,4%.

Dans le Travail temporaire (82,4% de l’activité totale), le chiffre d’affaires ressort à 1 925,3 M€ (2) en hausse de 8,7% par

rapport à 2021 (+7,1% à périmètre et change constants). Cette progression reflète la qualité de la croissance enregistrée

par le Groupe au fil des trimestres dans un marché où l’offre continue d’être marquée par la pénurie des talents et la

demande impactée par les effets de l’inflation, de la hausse des taux et des tensions géopolitiques.