CP GROUPE CRIT : Chiffre d’affaires du quatrième trimestre : 602,6 M€ (+8,7%)

Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à

l’international, annonce son chiffre d’affaires réalisé sur le 4ème trimestre de l’exercice 2022 (1er octobre – 31 décembre).

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le quatrième trimestre 2022 ressort à 602,6 M€ (1) en hausse de 8,7% par

rapport à la même période de 2021. A périmètre et change constants, la croissance ressort à +7,5%.

En France, l’amélioration continue de l’activité se confirme avec un chiffre d’affaires trimestriel de 462,5 M€, en

progression de 9,9%. Les activités internationales (23,2% de l’activité totale) confortent cette solide performance avec un

chiffre d’affaires en hausse de 4,9% sur le trimestre.

En cumul sur l’exercice, le chiffre d’affaires affiche une progression de 15% à 2 336,5 M€, portée par l’ensemble des

activités du Groupe et des zones géographiques.